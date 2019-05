Gülle als Pellets in den Handel bringen

Denken an die Zukunft: Thomas Lamping (von links), Astrid van der Veer, Markus Lamping und Reinhard Lamping. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Westeremstek. Aus Gülle einen leicht transportablen Handelsdünger machen. Das war die Vision von Reinhard Lamping vor ein paar Jahren, und die Planungen laufen auf Hochtouren, damit aus der Idee Wirklichkeit wird. Bauleitplanerisch hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Emstek für das Vorhaben in Westeremstek am Mittwoch grünes Licht gegeben. Doch viele weitere Genehmigungsschritte sind nötig, bis die Anlage gebaut und schlussendlich in Betrieb gehen kann. Dann hat sie Pilotcharakter.



Triebfeder war neben dem Umweltgedanken der Preis, den Reinhard Lamping für abgefahrene Gülle zahlen muss. „Vor Jahren waren es noch 3,50 Euro pro Kubikmeter. Im vergangenen Winter lag er zwischen 15 und 20 Euro".