Unfallverursacher könnte in Psychiatrie kommen

Symbolfoto: dpa

Emstek/Cloppenburg/Oldenburg. Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich seit Donnerstag ein 58 Jahre alter Mann, der jetzt in Bonn wohnt, vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll am 29. Mai 2017 in Emstek einen Verkehrsunfall verursacht haben. Er hatte auf dem Industriezubringer einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen.



Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden verletzt. Der Angeklagte war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Damit nicht genug: Er hatte zum Zeitpunkt des Vorfalls einen Blutalkoholwert von 1,3 Promille. Nun wird geprüft, ob die Unterbringung des Angeklagten in der geschlossenen Psychiatrie infrage kommt. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 10. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.