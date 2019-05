Brände und Daten richtig löschen

Brenzlige Themen: Über die Datenschutzgrundverordnung sprach Klaus Wessendorf (links) und Reinhard Vaske (rechts) gab einen Überblick über die Emsteker Feuerwehr. Eingeladen hatte die Gemeinde Emstek mit Bürgermeister Michael Fischer (Mitte) an der Spitze. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Friedrich Merz wollte die Berechnung der eigenen Steuerlast so weit vereinfachen, dass sie auf einen Bierdeckel passt. Mehr Platz benötigt auch Klaus Wessendorf nicht, wenn er in Schlagworten die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) skizziert. Merz konnte sich mit seinem Format nicht durchsetzen und geht man ins Detail, dann reicht auch der Bierdeckel, den Wessendorf am Dienstag auf dem Unternehmerforum verteilt hat, bei Weitem nicht aus.



Mit über 130 Anmeldungen stieß das Unternehmerforum auf eine gute Resonanz, wie auch Emsteks Bürgermeister Michael Fischer in seiner Begrüßung betonte, bevor die beiden Gastredner Reinhard Vaske als Gemeindebrandmeister und Datenschutzberater Klaus Wessendorf zu Wort kamen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.