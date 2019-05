Bürgerpark geht in die nächste Runde

Es kann losgehen: Vertreter des Planungsbüro, beteiligter Firmen, der Politik, des Amtes für Regionale Landesentwicklung und des Arbeitskreises griffen zum Spaten. Noch in diesem Jahr soll die Maßnahme abgerechnet werden. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich ist am Montagnachmittag der Startschuss für den zweiten Bauabschnitt im Emsteker Mehrgenerationenpark gefallen. „Vor einem Jahr haben wir den ersten Spatenstich für den ersten Abschnitt gemacht und es ist eine hervorragende Sache für alle Einwohner Generationen übergreifend geworden“, sagte Bürgermeister Michael Fischer. Ähnliches verspricht er sich nun auch vom zweiten Teil, wenn das Amphitheater steht und dort Konzerte und Veranstaltungen unterschiedlichster Art stattfinden werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.