Asylbewerber aus dem Iran hat sich in Emstek integriert / Job gefunden und bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv

Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Pouria Naser Ranjbar will Leben retten – in seiner Heimat droht ihm der Tod. Der Iraner ist Asylbewerber, wohnt in der zentralen Unterkunft in Gartherfeld und ist seit über einem Jahr Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Emstek.