Hohe Wahlbeteiligung als wichtigstes Ziel

CDU-Gemeindeverband organisiert Infoveranstaltung am 9. Mai im Zentrum Zukunft an der Europa-Allee

Hoffen auf viele Besucher: Landtagsabgeordneter Christoph Eilers (von links), Ecopark-Geschäftsführer Uwe Haring, CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Arnold Gerdes, Frank Hermeling (CDU-Wahlkampfteam) und Bürgermeister Michael Fischer. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Drantum. Passender hätte man Zeit und Ort für die Wahlkampfveranstaltung zur Europawahl kaum wählen können. Am Europatag (9. Mai) wird es an der Europa-Allee im Ecopark ab 19 Uhr um die Fragen der weiteren Gestaltung der EU gehen. Wo nicht besser, als im Zentrum Zukunft. Das Gebäude hat die EWE für diesen Abend zur Verfügung gestellt, an dem Emsteks Bürgermeister Michael Fischer, Landtagsabgeordneter Christoph Eilers (CDU), Alexander Malchus von der EWE und Ecopark-Geschäftsführer Uwe Haring sprechen werden.