Sanften Riesen sofort ins Herz geschlossen

Jannes Lohr leistet Bundesfreiwilligendienst

Für jeden Anlass passend angezogen: Jannes Lohr hilft auch in der Kleiderkammer der Emsteker Pfarrgemeinde aus. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Höltinghausen. Die Kinder drücken sich die Nasen an der Eingangstür platt und warten auf Jannes. Doch Jannes ist krank und kommt heute nicht. Erst am Vortag war der Bundesfreiwilligendienstler (Bufdi)das erste Mal im Maria-Goretti-Kindergarten und die Mädchen und Jungen haben den 19-jährigen Hünen sofort ins Herz geschlossen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas mit Kindern machen möchte", sagt der Emsteker, der froh ist, eine Bufdi-Stelle vor der Haustür gefunden zu haben.