Natur nach Umwelttagen frisch vermüllt

Elektroschrott, Stühle und Jalousien in Westeremstek abgekippt

Natur verschandelt: Offensichtlich kein schlechtes Gewissen haben die „Entsorger“ in Westeremstek gehabt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Für die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die sich in den vergangenen Wochen an den Umweltaktionen in der Region beteiligt haben, muss es wie ein Schlag ins Gesicht sein. Gerade erst haben sie anhängerweise den Unrat an den Straßenrändern gesammelt und der fachgerechten Entsorgung zugeführt, da findet sich an der Umgehungsstraße in Westeremstek der nächste große Haufen.