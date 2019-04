BMW geht nach Unfall in Flammen auf

Foto: Nico Hülskamp

Hoheging (mt). In Flammen aufgegangen ist gestern gegen 15.15 Uhr ein Pkw bei einem Verkehrsunfall auf der B 213 in Hoheging, nachdem das Fahrzeug mit einem Abschleppwagen kollidierte. Als die alarmierte Feuerwehr aus Emstek eintraf, stand der BMW bereits in Vollbrand und wurde unter Atemschutz mit Schaum gelöscht. Menschen kamen nicht zu Schaden. Da es auch zu einer starken Rauchentwicklung kam, war die Kreuzung B213/Hauptstraße komplett gesperrt. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Emstek mit drei Fahrzeugen und die Polizei Cloppenburg mit zwei sowie die Autobahnpolizei Ahlhorn mit einem Einsatzwagen.

