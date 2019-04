Pinsel bringt van Hülsen nach Kuba

Künstler nutzt freies Schaufenster

Bunt und fröhlich: Wilhelm van Hülsens Bilderwelt strotzt vor Farbe. Bei Portraits greift er aber auch gerne zur Kohle. Eine Auswahl zeigt er auch auf seiner Facebook-Seite. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Dieses Haus hat zu wenig Wände und Wilhelm van Hülsen hat jede freie Fläche ausgenutzt, um seine Bilder aufzuhängen. Sogar unter dem Handlauf des Treppenhauses hängt Che Guevara gleich zwei Gemälde neben einer alten Kubanerin, die genüsslich an der Zigarre zieht. Beide hat der Emsteker nie persönlich kennengelernt, aber die Gesichtszüge der alten Frau wirken, als hätte sie dem Maler Modell gestanden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.