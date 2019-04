Gegenstand von Brücke landet auf Auto

Symbolfoto: dpa

Emstek (her). Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Am Mittwoch war ein 43-Jähriger aus Oldenburg auf dem Weg zur A1. Als er im Bereich der Gemeinde Ortschaft Emstek unter einer Brücke durchfuhr, landete ein Gegenstand auf der Motorhaube seines Oldtimers.



Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 13.30 Uhr. Zu dem Zeitpunkt befand sich nach Angaben des 43-Jährigen eine Person auf der Brücke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein Zusammenhang nicht auszuschließen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg (04471-18600) zu melden.