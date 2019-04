Von 0 auf 399 Euro mit nur einem Brief

Sorgt für Irritationen: Die Briefe enthalten mit den persönlichen Daten vorausgefüllte Aufträge, in denen es den Glasfaseranschluss zum Vorzugspreis von 399 Euro geben soll. Viele Adressaten hatten aber schon für null Euro den Anschluss geordert und der wurde in zahlreichen Haushalten auch schon verlegt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Kostenlos, so wurde es im vergangenen Jahr von der EWE verkündet, sei in einer ersten Glasfaseroffensive der Anschluss an private Haushalte in der Gemeinde Emstek und auch anderen Kommunen. Viele Einwohner nutzten diese Gelegenheit und mittlerweile liegt das Kabel auch in zahlreichen Anschlussschränken. Doch jetzt erhalten die Emsteker Post, dass sie, wenn sie sich beeilen, den Anschluss zum Vorzugspreis von 399 Euro statt für 999 Euro bekommen. Ein interner Fehler habe dazu geführt, dass die ursprünglichen Null-Euro-Anträge nicht mit allen Adressen abgeglichen wurden, so die EWE.