Musikraum verwandelt sich in Tonstudio

Kinder der Grundschule Emstek freuen sich auf ihre erste CD

Mit Begeisterung und voller Konzentration: die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Emstek nahmen unter der Anleitung von Maxi Rugen an der Gitarre ihre eigene Minimusikern-CD auf.Foto: Sigrid Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Emstek. In ein echtes Tonstudio hat sich am Freitagvormittag der Musikraum der Grundschule Emstek verwandelt. Einen Schultag lang singen, trommeln und musizieren die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse gemeinsam und im Klassenverband ihre Lieblingslieder und freuen sich schon auf ihre erste eigene CD.