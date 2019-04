Abschussfreigabe zu 76 Prozent erfüllt

Nach den Abstimmungen: Der Vorstand des Damwildhegerings Baumweg wird die Anlieger der Weidleute in der kommenden Wahlperiode vertreten. Foto: Heinz Haupt

Von Heinz Haupt



Hoheging. Ein Rückblick auf die vergangene Jagdsaison, Wahlen zum Vorstand und eine Trophäenschau standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Damwildrings Baumweg und Umgebung. Abschussplanungen und die Aufnahme neuer Reviere waren weitere zentrale Punkte der Tagesordnung beim Treffen von etwa 100 Weidleuten im Saal der Gaststätte „Waldesruh“ in Hoheging. Für die musikalische Umrahmung der Versammlung sorgte die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Emstek. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.