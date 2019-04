Am Donnerstagabend ist das Lager voll

Frauengemeinschaft bastelt zu Palmsonntag

Modell 19: Die Frauengemeinschaft bietet regelmäßig neue Variationen an. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Ein geschäftiges Treiben herrscht in dieser Woche im Emsteker Pfarrheim. Die örtliche Frauengemeinschaft hat den Saal in Beschlag genommen und sich an den Tischen mit Buchsbaum und viel buntem Papier breit gemacht, um Palmstöcke, Biedermeiersträuße, Kreuze und weiteren Schmuck für Palmsonntag zu kreieren.