Jugend pflanzt 10000 Buchen im Baumweg

Angepackt und aufgeforstet: Die Jugendlichen aus Emstek gruben gestern im Baumweg in Halen fast 600 Löcher, um dort zweijährige Buchen zu pflanzen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Halen. Einen ganz besonderen Zukunftstag haben am Donnerstag 14 Jugendliche aus der Emsteker Oberschule erlebt. Sie haben dabei nicht in die Berufswelt hineingeschnuppert, sondern ganz aktiv die Zukunft der Erde mitgestaltet, indem sie knapp 600 Bäume im Baumweg in Halen gepflanzt haben. „Sobald die Blätter austreiben, geht es los“, beschreibt Horst Wieting von den Landesforsten eine wichtige Aufgabe, die der Wald übernimmt – die CO₂-Aufnahme. Einsparungen alleine würden nicht ausreichen, um die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre zu verringern, es müssten auch aktive Maßnahmen ergriffen werden, wie Aufforstungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.