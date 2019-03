„Ein großer Mann, der viel weiß und viel kann“

Grundschule Höltinghausen: Feierstunde für Michael Brinkmann

Drei Schulleiter-Generationen: Nach Bernd Grieshop (rechts) und Anna Middendorf hat jetzt Michael Brinkmann das Sagen an der Grundschule Höltinghausen.Foto: Sandra Hoff

Von Sandra Hoff



Höltinghausen. Wer Chef einer Schule ist, braucht so manches: Batterien, falls der Akku mal leer ist, Bindfäden, falls der eigene Geduldsfaden reißt; Ohropax, damit man sich nicht immer alles anhören muss. Und Zitronen, denn sauer macht ja bekanntlich lustig. Wenn es gilt, wichtige Entscheidungen zu treffen, kann Michael Brinkmann jetzt auf seine Notfallkiste zurückgreifen, die ihm gestern bei seiner offiziellen Einführungsfeier als Schulleiter der Grundschule Höltinghausen von Schülern überreicht wurde.