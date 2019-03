Viel investieren ohne neue Schulden

Emsteker Gemeinderat verabschiedet Haushalt 2019

Viel Geld im Umlauf: 11,5 Millionen Euro fließen in Investitionen. Der ausgewiesene Kredit kommt nur für den Fall zum Tragen, wenn eine Gewerbesteuerrückerstattung für ein Unternehmen fällig wird. Erstinstanzlich sieht es danach nicht aus. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Rund eine Million Euro sind im vergangenen Jahr an Fördermitteln für verschiedene Projekte in die Emsteker Gemeindekasse geflossen. Geld, auf das Bürgermeister Michael Fischer gerne verzichten würde. „Lasst uns alle Förderungen abschaffen, wir könnten mit dem Geld deutlich mehr machen", sagte er eingangs seiner Haushaltsrede am Mittwoch im Emsteker Rathaus. Das Geld, von dem er spricht, sind die Steuereinnahmen, die sich zwischen 2010 und 2019 auf rund 118 Millionen Euro summieren.