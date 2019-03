Kleines Seil bringt Kinder in Bewegung

„Skipping Hearts“ heißt das Projekt der Deutschen Herzstiftung

Im Rhythmus: Zur lauten Musik führen die Schüler nach zwei Stunden unterschiedliche Sprünge vor. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Bühren. „Neymar" steht auf dem Trikot von Lennard, doch in einem Punkt unterscheidet sich der Bührener Schüler von seinem Vorbild deutlich. Als er beim Seilspringen einfädelt und zu Fall kommt, rotiert er nicht wie ein gestrandeter Karpfen auf dem Boden, er rappelt sich sofort wieder auf und setzt zum nächsten Sprung an – und der gelingt. „Skipping Hearts" heißt der Workshop, an dem die Grundschule Bühren in dieser Wochen teilgenommen hat.