Blasmusiker lassen die Dinosaurier raus

olles Haus: Fast 600 Zuhörer waren in die Sporthalle gekommen, um die 110 Musiker zu hören. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Vor einer beeindruckenden Kulisse von annähernd 600 Zuhörern hat das Blasorchester Cäcilia Emstek am Sonntag sein Jahreskonzert gegeben. Neben dem Stammorchester waren auch das Jugendblasorchester und das Vorstufenorchester mit von der Partie und für mehrere Kinder war es der erste große Auftritt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.