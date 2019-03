21 erhebliche Mängel: Polizei legt Lkw still

Stillgelegt: Die Beamten stoppten diesen Lkw auf der B72 in Emstek.Foto: Polizei

Emstek (mt). Über 20 Mängel hat die Polizei an einem Fahrzeug festgestellt, das am Dienstagmittag im Bereich der Gemeinde Emstek unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den 59-jährigen Fahrer des kleinen Lkw gegen 12 Uhr auf der B72, er transportierte Altmetall.



Bei der Kontrolle stellten die speziell ausgebildeten Polizisten fest, dass das 22 Jahre alte Fahrzeug diverse Mängel hatte. Aus diesem Grund wurde das Fahrzeug einem Sachverständigen gezeigt.



So war unter anderem die Betriebsbremse an einem Rad ohne Funktion und der Hilfsrahmen war an mehreren Stellen durchgerostet. Neben 21 erheblichen Mängeln gab es noch einen geringen Mangel. In Absprache mit der Zulassungsstelle des Landkreises Cloppenburg untersagten die Polizisten den weiteren Betrieb des Fahrzeuges. Die amtlichen Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung wurde sichergestellt.



Gegen den Fahrer, der zudem auch Halter war, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.