Flinke Besenbinder sorgen für Nachschub

Eingezwängt und verdrahtet: Die Konstruktion, mit der Kalli Schröder (links) und Aloys Griesehop die Zweige zusammenhalten, hat Sohn Dieter Schröder geschweißt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Die Friedhofsrentner in Emstek sind eine fleißige Truppe (die MT berichtete). So fleißig, dass sie pro Jahr rund 25 Besen verschleißen. Damit ihnen das Arbeitsmaterial nicht ausgeht, hat sich schon bald nach der Gründung eine „Splittergruppe" gefunden, die seither jedes Jahr Reisigbesen bindet. „Anfangs wussten die wahrscheinlich gar nicht, woher die Besen kommen", mutmaßt Kalli Schröder. Das liegt vermutlich daran, dass die Besenbinder nicht viel Aufhebens um ihre Arbeit machen.