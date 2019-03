Fastentuch soll Wahrnehmung schärfen

Großformatig: Peter Kenkel (links) und Heinz Dwertmann hefteten das Bild des Künstlers Uwe Appold gemeinsam mit Gertrud Kalvelage an einen Holzrahmen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Halen. Auf den ersten Blick fällt es Heinz Dwertmann schwer, im aktuellen Fastentuch ein klares Motiv zu erkennen. Zusammen mit Peter Kenkel montiert er an diesem Nachmittag den Stoff auf einen stabilen Rahmen, damit das großformatige Bild gut in der Marienkirche in Halen zu erkennen ist. Aber gerade die Vieldeutigkeit des vom Künstler Uwe Appold geschaffenen Werkes lässt auch den Betrachtern einen großen Spielraum, ihre eigenen Sichtweisen zu entwickeln. Und das soll auch ganz praktisch in einem Workshop erfolgen, zu dem der Pfarreirat alle Interessierten am Samstag, 16. März, einlädt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.