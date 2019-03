Keine Angst vor Flaschenzug und Elektrizität

Teamwork: Die Kinder lernen, Aufgaben zu verteilen und sich zu ergänzen. Im Idealfall kommen die Schüler ohne eine weitere Anleitung durch die Lehrer aus. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Bühren. Die Aufgaben sind im Nu verteilt. Vordere Stuhlbeine, hintere Stuhlbeine, Querverbindungen und Rückenlehne. Die vier Mädchen aus der dritten Klasse finden sich intuitiv schnell zurecht mit dem Bausatz und dies, obwohl der Technikturm erst seit ein paar Wochen in der Grundschule Bühren zur Verfügung steht.



Keine selbstverständliche Ausrüstung, denn mehrere tausend Euro kostet ein solcher Satz, in dem man sich nach Jahrgängen sortiert unterschiedlichen Themen widmen kann. Nur durch die Unterstützung des Fördervereins, der Bürgerstiftung und weiterer Sponsoren aus der Wirtschaft sei der Kauf möglich gewesen, sagt Schulleiterin Claudia Heythausen.