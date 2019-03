Wirt trifft Einbrecher in der Küche

Symbolfoto: dpa

Emstek (mab). Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Einbruchsdiebstahl am Sonntagabend in Emstek. Gegen 22.20 Uhr soll der Täter um die Gaststätte an der Lange Straße geschlichen sein, um dann ein Seitenfenster aufzuhebeln. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden mehrere Räume der Gaststätte durchwühlt. Dann ging der Einbrecher in die Küche und wurde plötzlich überrascht. Der Gastwirt stellte sich ihm in den Weg und zur Rede. Der Mann flüchtete sofort aus der Gaststätte in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/2306 entgegen.