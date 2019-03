Coole Mofa-Gang knattert im Umzug mit

Coole Mofa-Gang: Zweitakter statt Dieselverdruss empfiehlt BVB II. Foto: Thomas Vorwerk

Von Berthold Sündermann



Bühren. Für Jubel, Trubel, Heiterkeit sorgten die Karnevalisten am Sonntag in Bühren. Rund 25 Motivwagen und Fußgruppen zeigten sich beim großen Karnevalsumzug dem begeisterten Publikum, das wieder in Massen die Ortsmitte und die angrenzenden Straßen belagerte und die kreativen Ideen bestaunte. Dabei ließen sie sich vom leichten Dauerregen die Stimmung nicht vermiesen.



Joe Knagge, Vorsitzender der veranstaltenden Kolpingsfamilie, läutete wie immer das Spektakel ein und neben ihm war wie gewohnt Jan Eschweiler anzutreffen, der als Seemann mit Schiffchen auf sich aufmerksam machte.