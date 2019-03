Schüler setzten sich mit CD ein Denkmal

Und Einsatz: Die Mädchen und Jungen aus Halen haben den Chorgesang in der Sporthalle aufgenommen. Peter Boog (links) und Florian Voigt haben für das richtige Timing gesorgt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Halen. Stimmbandkontrolle. So sieht es zumindest durch die geöffnete Klassenzimmertür aus. Es ist aber der jährliche Besuch des Zahnarztes, denn gesungen wird ein paar Meter weiter in der Sporthalle. Dort haben Schulleiter Peter Boog und sein Kollege Florian Voigt das 16-Spur-Gerät aufgebaut, um die einzelnen Stücke der CD „Das sind wir“ aufzunehmen.



Die Idee einer eigenen Aufnahme ist an der Grundschule in Halen im vergangenen Herbst entstanden und mit Boog und Voigt sind zwei Songwriter mit Feuereifer bei der Sache. Am 29. März wird der fertige Silberling mit einer Party im Rathaus der Öffentlichkeit vorgestellt. Live wollen die Kinder die Lieder auch auf dem Schulfest singen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.