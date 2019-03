Kitaplätze werden an drei Standorten geschaffen

Symbolfoto: dpa

Emstek (erk). Die Zeiten von Notgruppen sollen in der Gemeinde Emstek zumindest vorerst ein Ende haben. Aktuell können alle Wünsche nach einem Kita-Platz befriedigt werden, aber auch nur, weil es beispielsweise im ehemaligen Schwesternwohnheim des Hauptortes oder im Pfarrheim in Höltinghausen Ausweichquartiere gibt. In Hoheging soll eine zweigruppige Einrichtung geschaffen werden. Gegenwärtig sind dort die Kindergartenkinder in Kellerhöhe untergebracht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.