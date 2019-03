Schulausschuss überzeugt sich von Investition

Es ist angerichtet: Die Jugendlichen der Schülerfirma standen nicht nur an den Kochtöpfen, sie kümmerten sich auch um das anspruchsvolle Arrangement auf den Tellern und gaben Erklärungen zu den einzelnen Gängen, die sie servierten. Abgrundet wurde das Menü durch durch eine bunte Tischdekoration – ebenfalls von Hand gefertigt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Viel Geld hat der Emsteker Schulausschuss für die Anschaffung einer neuen Küche an der Oberschule im vergangenen Jahr locker gemacht. Auch der Rat sah die Notwendigkeit, das 25 Jahre alte Mobiliar auszutauschen, und was daraus geworden ist, davon durften sich die Ausschussmitglieder am Mittwoch nach einer Sitzung selber überzeugen.



Die Schülerfirma „Just fresh“ hatte eingeladen und ein mehrgängiges Menü gezaubert, das jedem Vergleich in der höherklassigen Gastronomie standgehalten hätte. Unterstützung gab es vom Mensa-Team, das anschließend einen gesonderten Applaus erhielt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

