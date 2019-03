Startschuss zur Dorfentwicklung gefallen

Haben einen Plan: Vertreter aus den drei Kommunen Cloppenburg, Emstek und Garrel haben sich mit treibenden Kräften aus dem Dorfverein getroffen, um die nächsten Schritte für die Dorfentwicklung abzustimmen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Hoheging/Kellerhöhe/Bürgermoor. Mit dem Sieg beim Kreis­entscheid zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist in Hoheging, Kellerhöhe und Bürgermoor auch der Startschuss für die nun anstehende Dorfentwicklung gefallen. Zwar wurde das Dreiländer­eck erst im dritten Anlauf in das Programm aufgenommen, die Einsatzkraft des Dorfvereins hat dies aber nicht geschwächt. Voller Tatendrang stecken die Köpfe dahinter, die in den kommenden Jahren alle Vereine und Nachbarschaften mitnehmen wollen auf ihrem Weg, HoKeBü nach vorne zu bringen.



