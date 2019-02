Ein Karneval für die gesamte Familie

Kamelle für die Kleinen: Die Wagenbauer und Fußgruppen werden wieder gut vorbereitet sein und reichlich Bonbons im Gepäck haben. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk

und Berthold Sündermann



Bühren. „Bühren Helau, Bühren Alaaf, Bühren – so‘n Schiet“ heißt es am Sonntag wieder, wenn sich der bunte Karnevalsumzug vom Gelände der Zimmerei Thie in Bewegung setzt und wieder zahlreiche Narren und Jecken an der Straße den Einfallsreichtum der teilnehmenden Gruppen bestaunen. 11.11 Uhr ist stets die Startzeit im östlichsten Kirchdorf der Gemeinde Emstek und entsprechend eignet sich dieser Umzug besonders für Familien, wie die veranstaltende Kolpingsfamilie im Vorfeld betont. „Später mag es in und vor den Zelten etwas rustikaler werden, aber der Vormittag ist besonders auf die Familien zugeschnitten“, sagt Reiner kleine Holthaus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.