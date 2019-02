Stromrechnung fällt deutlich niedriger aus

Umgechaltet: Hausmeister Samuel Maurer (rechts) und Schulleiter Michael Brinkmann (links) führten (weiter von links) Franz-Josef Rum, Dirk Vaske und Michael Fischer durch das Schulgebäude. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Emstek hat mit der Sporthalle an der Ostlandstraße und der Grundschule in Höltinghausen zwei weitere Einrichtungen auf LED-Technik umgerüstet. Rund acht Jahre wird es dauern, bis sich die Investitionen amortisieren, „aber die Umwelt profitiert ab sofort", sagt Franz-Josef Rump aus dem Bauamt. Der ehemalige Klimaschutzmanager hat die Maßnahmen gemeinsam mit Bürgermeister Michael Fischer und Dirk Vaske, Vorsitzender des Schulausschusses, der Öffentlichkeit vorgestellt.