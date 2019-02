Arnold Hannöver setzt sich bei geheimer Wahl durch

Arnold Hannöver ist neuer Vorsitzender. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Emstek. Auf der Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Schwarzes Roß“ in Emstek trat Arnold Hannöver aus Garrel, die Nachfolge von Bernd Engelmann aus Thüle an. Der 61-Jährige setzte sich in geheimer Wahl gegen Ulrich Brinkhus aus Emstek durch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Emstek:

20.02.2019 | Neuer Renault Twingo als Hauptgewinn