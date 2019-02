Neuer Renault Twingo als Hauptgewinn

Wartet auf neuen Besitzer: Mit etwas Losglück gibt es auf dem Emsteker Forsythiensonntag einen Renault Twingo zu gewinnen. Foto: erk

Von Sigrid Lünnemann



Emstek. Rechtzeitig zum Start in den Frühling lädt der HGV Emstek am 10. März zum Forsythiensonntag mit geöffneten Geschäften von 13 bis 18 Uhr und einer Autoverlosung ein. In diesem Jahr ist der Hauptgewinn ein weißer Renault Twingo im Wert von 10900 Euro. Die Lose sind zum Preis von einem Euro in allen teilnehmenden Geschäften erhältlich und können auch noch am Forsythiensonntag erworben werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.