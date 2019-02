Hölker Häunerhus wird zum großen Chor

Erstmals gemeinsam auf der Bühne: Iris Brinker-Scheper mit Franz-Josef Emke (links) und Stefan Tepe sowie (nicht im Bild) am Piano Peter Sieverding. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Höltinghausen. Stimmgewaltig startet Iris Brinker-Scheper das Konzert mit „Frei für dein Leben" und bekennt nach der ersten Strophe: „Jetzt habe ich mich gefangen". Noch zwei Minuten vorher hätte man einen so präsenten Auftritt nicht vermutet, denn das mit rund 90 Personen voll besetzte „Hölker Häunerhus" und geschätzt noch einmal so vielen Zuschauern auf der vorgelagerten Terrasse müssen Eindruck hinterlassen haben. Schon fast etwas brüchig begrüßt sie die Gäste, fasst sich dann aber schnell und setzt souverän zum Eröffnungsstück an.