Tiertransport gerät auf der B72 in Brand

Foto: Nonstopnews/Philipsen

Emstek (mab). Die Emsteker Feuerwehr ist in der Nacht zu Montag zu einem brennenden Lastwagen auf der Bundesstraße 72 gerufen worden. Erst vor Ort stellte sich heraus: Bei dem Lkw handelte es sich um einen Tiertransport mit etwa 4000 Legehennen.



Offenbar hat ein technischer Defekt an der Bremsanlage am Anhänger gegen 0.30 Uhr das Feuer ausgelöst. Der 55-jährige Fahrer des Transports konnte noch den Anhänger abkoppeln und die Zugmaschine in Sicherheit bringen. Anschließend habe er noch versucht, das Feuer selbst zu löschen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.



Doch viele der Hennen verbrannten im Anhänger. Ein Veterinär entschied, dass die übrigen verletzten Tiere von ihrem Leid erlöst werden sollten. Mit Hilfe des Technischen Hilfswerks wurden die Tiere abtransportiert und an anderer Stelle getötet. Die B72 blieb bis 5.30 Uhr voll gesperrt.