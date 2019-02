Live und unplugged im Pavillon

Ein Jahr Arbeit: Viele persönliche Eindrücke hat Iris Brinker-Scheper in ihrer Debüt-CD einfließen lassen. Foto: Vorwerk

Emstek (erk). Die CD „Jetzt oder nie“ ist im Verkauf, Videos gibt es bei Youtube, was noch fehlt, ist das Live-Erlebnis mit Iris Brinker-Scheper aus Emstek in der eigenen Gemeinde. Das wird am Sonntag, 17. Februar, im Kulturpavillon in Höltinghausen nachgeholt. „Nun gibt es meine Titel endlich auch live und unplugged mit meiner Band“, freut sich Iris Brinker-Scheper. Einlass in den Kulturpavillon der Baumschule Pöhler ist um 16.30 Uhr, das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.