Altes Eisen mit viel Gefühl in Form bringen

Brennt für seine Arbeit: Detlef Niemeyer rückt dem Rost zu Leibe und tauscht zerfressene Bleche aus. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Durch die großen Werkstattscheiben sieht man bereits von draußen die Funken fliegen. Drinnen schleift Detlef Niemeyer mit einer Maschine kleine Roststellen weg an dem Blechkleid, das irgendwann wieder vollständig aufgebaut bei seinem Besitzer stehen soll. Mit dem Autobianchi wurden einst Rennen gefahren und auch in Zukunft wird er mit einem stabilen Käfig ausgestattet sein. Detlef Niemeyer sorgt dafür, dass Old- und Youngtimer noch viele rostfreie Jahre vor sich haben . Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.