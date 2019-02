Chance auf ein zweites Leben geben

Hat einen genetischen Zwilling: Kristin Hüsing hat vor knapp einem Jahr Knochenmark gespendet, um einem kleinen Mädchen in den Niederlanden zu helfen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Drantum. „Es ist ein schönes Gefühl wenn man jemandem die Chance auf ein zweites Leben schenkt“. Für Kristin Hüsing ist es keine Frage, dass sie auch ein zweites Mal Knochenmark spenden würde, wenn irgendwo auf der Welt ein anderer Mensch Hilfe braucht. Dass die 22-Jährige so schnell zu einer potenziellen Lebensretterin würde, damit hat sie nicht gerechnet.



Erst im Mai 2017 hat sie sich typisiert. „Ich habe mir die Unterlagen und ein Teströhrchen für einen Mundabstrich nach Hause schicken lassen“, sagt die Drantumerin, die mittlerweile in Oldenburg lebt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.