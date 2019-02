Qualität der Ausbildung ist wichtig

Hofbesichtigung: Bernd Michael Lüske (von links), Reiner kl. Holthaus, Richard Cloppenburg, Tanja Fischer, Lukas Fischer, Bürgermeister Michael Fischer und Theo Eveslage haben die Reitställe genau unter die Lupe genommen. Foto: Eckhoff

Halen (mt). Dass 15-Stunden-Tage im erfolgreichen Dressursport und der Pferdeausbildung keine Seltenheit sind, durften Emsteks Bürgermeister Michael Fischer und die Amtsleiter der Gemeindeverwaltung bei ihrem aktuellen Besuch im Dressurstall Fischer erfahren.



Seit drei Jahren bilden Tanja und Lukas Fischer auf dem von ihnen gepachteten Areal im Halener Außenbereich „Am Forst“ junge Pferde und Reitponys aus. Lukas Fischer wurde die Liebe zum Pferdesport schon als Kind in die Wiege gelegt, denn sein Vater war Pferdewirtschaftsmeister. Am Samstag, 16. März, veranstaltet das Ehepaar ab 14 Uhr einen Tag der offenen Tür. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.