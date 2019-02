Zwei Groschen für den kurzen Heimatgruß

Akku leer und Guthaben aufgebraucht: Anja, Olga und Ellen (von links) haben wie die meisten Jugendlichen ein Smartphone. Doch auch sie waren schon in Situationen, in denen sie auf ein öffentliches Telefon angewiesen waren. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Vor 121 Jahren wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika die erste Telefonzelle der Welt in Betrieb genommen. Keine spektakuläre Nachricht eigentlich, aber sie regt zum Nachdenken an. Telefonzellen waren über Jahrzehnte in jedem Ort zu finden. Mittlerweile muss man scharf nachdenken, wenn man sich an die Standorte erinnern will. In Emstek stand natürlich eine dieser Boxen auf dem Marktplatz. Mehr dazu

Wir sind überzeugt, dass jeder eine Story erzählen kann, die irgendwie mit den gelben Häuschen zu tun hat.Schicken Sie ihre Erinnerungen per e-Mail an ­vorwerk@mt-news.de. Wir werden die Erlebnisse dann gesammelt veröffentlichen.mstek stand natürlich eine dieser Boxen auf dem Marktplatz.