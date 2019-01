Emsteker verursacht Unfall: Sechs Verletzte

Symbolfoto: Vorwerk

Wildeshausen/Emstek (mab). Sechs Personen sind am Mittwochmorgen bei einem schweren Unfall in Wildeshausen verletzt worden. Wie die Polizei Oldenburg-Land mitteilte, passierte der Unfall gegen 6.30 Uhr auf der Landesstraße 872 in der Nähe der Auffahrt zur Autobahn 1. Ein 34-Jähriger aus Ahlhorn wollte mit seinem BMW nach links auf einen Pendlerparkplatz abbiegen und musste deshalb seinen Wagen stoppen. Der dahinter folgende 43-Jährige aus Emstek erkannte die Situation offenbar zu spät. Sein Volvo fuhr auf das Heck des BMW. Der Wagen des Ahlhorners wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschleudert und stieß dort mit einem entgegenkommenden Ford zusammen.



Während der Emsteker unverletzt blieb, mussten sechs Personen, die in den beiden anderen Fahrzeugen saßen, ärztlich betreut werden. Vier Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Landesstraße zeitweise voll sperrt werden. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.

