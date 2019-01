Falsches Gewinnspiel mit geklauten Fotos

Wird kräftig geteilt: Das Angebot scheint zu verlockend und da bleibt das Hirn schon mal auf der Strecke. Nur das Auto ist bei diesem Facebook-Auftritt echt. Es steht in Westeremstek. Screenshot: Facebook

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Bei diesem Gewinnspiel ist nur das Auto echt, allerdings ohne Wissen des Besitzers. Die Masche ist nicht neu und läuft seit Jahren bei Facebook. Ein vermeintliches Gewinnspiel wird dort angeboten, meist nur für einen kurzen Zeitraum von wenigen Tagen.



Im konkreten Fall ist angeblich eine Mercedes-A-Klasse zu gewinnen. Ausgestattet ist das Inserat mit elf Fotos, die durchaus Vertrauen erwecken. Kein Wunder, sind sie doch von einem Autohaus gemacht worden und zwar vom Mercedes-Händler Hannöver in Westeremstek. Das alteingesessene Unternehmen hat allerdings gar nichts damit zu tun. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.