Vater und Sohn meistern Abenteuer Wüste

Ein unglaubliches Erlebnis: Durch den feinen Wüstensand haben sich Martin Lanfermann (rechts) und sein Sohn Jan gearbeitet. Manchmal in Gruppen, manchmal aber auch komplett auf sich alleine gestellt. Foto: © Lanfermann

Von Thomas Vorwerk



Halen. Wüste. Das klingt erst einmal nach sengender Hitze, doch schon in der ersten Nacht in Afrika haben Martin Lanfermann und sein Sohn Jan eine ganz andere Erfahrung gemacht. „Sobald die Sonne weg ist, ist es unter null Grad. Es fühlt sich aber noch kälter an“, meint Martin Lanfermann, der nach drei Wochen von seiner Benefizrallye in den Senegal zurückgekehrt ist.



Die ersten 2700 Kilometer waren noch weitestgehend un­spektakulär, ging es doch über die Autobahn von Halen aus in den Süden Spaniens. Schon diese Etappe waren sie nicht alleine, denn mit Frank Gerdes und Maria Albers aus Bunnen gab es Gleichgesinnte, die man auf dem Vorbereitungstreffen bereits kennengelernt hatte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

