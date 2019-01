Weitere Fälle von TBC auf Schlachthof

Symbolfoto: dpa

Von Thomas Vorwerk



Westeremstek. Unter den Mitarbeitern des Vion-Schlachhofes in Westeremstek hat es zwei weitere Fälle von Tuberkulose gegeben. Entsprechende Informationen der Münsterländischen Tageszeitung wurden am Montagauf Nachfrage durch den Landkreis Cloppenburg bestätigt. Bei den Erkrankten handelt sich um eine 35-jährige Nepalesin und einen 47-jährigen Rumänen. Die Frau wurde im Cloppenburger Krankenhaus behandelt und ist bereits entlassen worden. Der Mann befindet sich noch in der Klinik. Somit gibt es nun bei Vion seit dem vergangenen Jahr sieben Erkrankungsfälle. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.