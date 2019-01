40-Jähriger zu betrunken für Alkoholtest

Symbolfoto: dpa

Hoheging (mab). Zivile Beamte der Autobahnpolizei mussten am Sonntag handeln: Vor ihnen fuhr ein Audi auf der Bundesstraße 213 in Richtung Cloppenburg in extremen Schlangenlinien. Die Fahrweise war so gefährlich, dass der Wagen immer wieder in den Gegenverkehr geriet.



In Höhe eines Rastplatzes in Hoheging, stoppten die Polizisten den Audi. Am Steuer saß ein 40-Jähriger aus Wardenburg – ganz offensichtlich betrunken. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, schaffte es der 40-Jährige nicht einmal mehr auf Anhieb, einen Test am Alkomaten zu bewältigen. Mehrere Anläufe seien notwendig gewesen, bis ein Ergebnis vorlag: 2,8 Promille. Dementsprechend wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Auf den Wardenburger wartet nun ein Strafverfahren.