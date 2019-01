Unterricht im Minutentakt kennengelernt

Grundschüler schnupperten in die Oberschule Emstek

Machen Töne sichtbar: Im Physik-Unterricht haben die Grundschüler in einem einfachen Versuch mit einer Stimmgabel und einem Wasserglas Schallwellen erzeugt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Man könnte es mit einer Art Speed-Dating vergleichen, was die Viertklässler aus der Gemeinde Emstek in der Oberschule erlebt haben. Die weiterführende Schule hatte zu einem Infonachmittag eingeladen und an acht Stationen präsentierten Schüler und Lehrer, welche verschiedenen Schwerpunkte an der Oberschule gesetzt werden. Die Eltern bekamen derweil in der Mensa zusätzliche Informationen durch Schulleiterin Kerstin Bocklage und konnten ihr auch Fragen stellen.