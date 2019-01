Minister Lies sagt Besuch im Baumweg zu

Gut informiert: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (Mitte) nahm das Schreiben aus den Händen der Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Bley (links) und Christoph Eilers entgegen. Foto: Karsten Heineking

Hannover/Hoheging (mt). Am Rande der Landtagssitzung in Hannover überreichten die beiden hiesigen Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Bley und Christoph Eilers (beide CDU) am Mittwoch ein ausführliches Informationsschreiben zur Grundwassergewinnung im Bereich der Fassung „Baumweg" in Hoheging an Umweltminister Olaf Lies (SPD). Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) fördert dort seit dem Jahr 2009 regelmäßig Jahr für Jahr vier Millionen Kubikmeter Grundwasser für das Wasserwerk Großenkneten.