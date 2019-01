Rehau geht bei Azubisuche an die Quelle

Kunststoff, Metall und Elektronik: Den Miniventilator werden die Schüler bei mehreren Besuchen zusammen mit Rehau-Lehrlingen selber bauen und mit dem eigenen Namen personalisieren. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Die Oberschule Emstek hat einen neuen Partner in der Wirtschaft. Erstmals in diesem Jahr gibt es mit dem Profilfach „Technik" und der Firma Rehau in Visbek eine Kooperation. Nicht nur für die Emsteker ein Novum, auch der Polymer-Spezialist geht erstmals eine solche Verbindung ein. Dass man dabei seine Fühler in die Nachbargemeinde ausstreckt, ist kein Zufall. „Wir haben viele Auszubildende aus Emstek, Cappeln und Cloppenburg", sagte gestern Michael Bramlage, Ausbildungsleiter in dem Weltweit agierenden Unternehmen.