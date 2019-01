Im Fackelschein mit Blasmusik begrüßt

Über 400 Gäste kamen zum Neujahrsempfang der Gemeinde Emstek

Zeit für Gespräche: Vertreter aus Politik, Verwaltung und Kirche begrüßte Bürgermeister Michael Fischer auf dem Neujahrsempfang. Foto: Sigrid Lünnemann



Von Sigrid Lünnemann



Emstek. Eine festliche Begrüßung bot die Gemeinde Emstek am Freitagabend den Gästen des Neujahrsempfangs. Die Besucher schritten bei Fackelschein und musikalisch begleitet durch das Ensemble „Cäcilia Five" über den ausgerollten roten Teppich zur Oberschule Emstek, wo sie von Bürgermeister Michael Fischer und seiner Frau Daniela herzlich empfangen wurden. Mehr als 400 Gäste – so viel wie noch nie – waren der Einladung des Rates und der Verwaltung der Gemeinde Emstek zum fünften Neujahrsempfang gefolgt.